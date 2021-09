per Mail teilen

Als Kind schenkt einem keiner was. Man wird versorgt, muss dafür aber brav und tüchtig sein.

Je stärker dieses Muss, desto aufregender werden verbotene Sachen.

Brav und böse entdeckt man sich dann in einer komplett besessenen Welt, denn alles gehört schon jemandem. Man muss also Deins in Meins verwandeln. Mal offen, mal heimlich.



Warum wurde aus Autor Frank Schüre trotzdem kein Dieb, fragt er sich selbst, zwei Kulturwissenschaftler und den Leiter des Verbrecher-Verlags.

