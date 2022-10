Meine Mutter, die Gemeindekrankenschwester – Ambulante Pflege auf dem Land

Von Jonas Weyrosta

(Produktion: DLF Kultur 2022)

Christiane Weyrosta ist seit mehr als 30 Jahren Gemeindekrankenschwester in Hohenlohe, in Baden-Württemberg. Sie pflegt alte und kranke Menschen in ihren eigenen vier Wänden. Ambulante Pflegedienste sind eine Alternative zum Alten- und Pflegeheim. Aber auch in der ambulanten Pflege sorgt immer mehr Bürokratie für immer weniger Zeit am Patientenbett. Alles ist streng durchgetaktet und muss sich rechnen. Und so arbeiten Pflegekräfte wie Christiane Weyrosta in einem permanenten Zwiespalt: Nie können sie ihren Patienten so viel geben, wie diese sich wünschen. Und immer geben sie mehr, als sie es sich leisten können.