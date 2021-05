per Mail teilen

Wie sich das Leben des jungen Uganders Eric veränderte

Von Angelika Schmidt-Biesalski

Wie kommt Eric, ein junger Mann aus dem ostafrikanischen Uganda in eine konfessionelle Werkstatt für Menschen mit Behinderung im badischen Mosbach? Auf dem gleichen Weg wie drei Jahre zuvor Madeleine von dort nach Uganda gekommen war - über ein Freiwilliges Soziales Jahr. Als die beiden sich 2017 in Mukono kennen lernten, hatte Eric, wie viele Afrikaner, noch Angst vor Menschen mit Handicap. Inzwischen ist er entschlossen, auch nach seinem FSJ in einer Einrichtung für Behinderte zu arbeiten. Die Erfahrungen dort haben sein Leben nachhaltig verändert.