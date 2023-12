Polizeieinsätze zum Jahreswechsel: Mehr Jugendarbeit statt hochgerüsteter Polizei

Hartes Durchgreifen an Silvester hat Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) angekündigt. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik spricht von dem „größten Polizeieinsatz an Silvester der letzten Jahrzehnte“. Rafael Behr, Professor an der Akademie der Polizei in Hamburg, hält von dieser Rhetorik nicht besonders viel.

Zu Silvester Behörden im Angriffsmodus Der Hintergrund für diese Appelle und für die Vorbereitung sind die Angriffe auf Einsatzkräfte vor einem Jahr. Zum Jahreswechsel 2022/2023 sorgten vor allem die Vorkommnisse im Berliner Stadtteil Neukölln für Schlagzeilen. Kehl/Freiburg Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte nimmt zu Vor Silvester: Sorge vor weiteren Übergriffen auf Einsatzkräfte In der Silvesternacht werden Polizei und Rettungskräfte immer wieder angegriffen. So zum Beispiel vergangenes Jahr in Kehl. Für die Opfer kann das lang anhaltende Folgen haben. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Rafael Behr, Professor an der Akademie der Polizei in Hamburg, warnt davor, die Gefahr an Silvester zu hoch zu hängen: „Es ist nicht klug, in dem Maße Gefahren als gegeben vorauszusetzen und Polizeibeamt*innen zu heroisieren, indem man immer wieder sagt: Ihr werdet Opfer.“ Man müsse darüber hinaus auch aufpassen, nicht eine ganze Gruppe von Menschen als mögliche Täterinnen und Täter zu stigmatisieren, ist Rafael Behr überzeugt.