Am kommenden Samstag wird der Schalter umgelegt: Die letzten drei Kernkraftwerksblöcke in Deutschland gehen vom Netz. Dann ist die Atom-Ära in Deutschland zu Ende. Aber ist sie das wirklich? Über unsere Nachbarländer - vor allem Frankreich - sind wir weiter in einem europäischen Verbund, in dem diese Energieform eine große Rolle spielt. Und weltweit gibt es durchaus Konzepte, wie eine neue Generation von Kernkraftwerken zum Klimaschutz beitragen könnte. Werner Eckert diskutiert mit Prof. Veit Hagenmeyer - Experte für Energiesysteme am Karlsruher Institut für Technologie KIT, Dr. Björn Peters - Physiker und Vorstand des Atomkraft-Start-Ups „Dual Fluid“, Christoph Rat-Fischer - deutsch-französischer Politologe und EU-Berater