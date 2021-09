Mehr als „Freizeitgestaltung“: Protest gegen den Lockdown für Kultur | 3.11.2020

„Frauen in den Vorstädten, würdet ihr mich bitte mögen?“ So bettelte Donald Trump vor Kurzem um die Wählerstimmen der Frauen aus Suburbia. Allerdings habe Trump auf eine sehr herrische Art einen Quasibefehl zu seiner Wahl hinterher geschoben, erklärt Heike Paul, Amerikanistin an der Uni Erlangen, im Gespräch mit SWR2. Bei der letzten Wahl haben vor allem weiße Frauen in den Vorstädten Trump zum Wahlsieg verholfen. In diesem Jahr könnte diese Gruppe wieder entscheidend sein, allerdings haben sich die Rahmenbedingungen ein wenig verschoben, so Paul: „Die Demografie der USA zeigt uns, dass die Frauen in diesen Suburbs gar nicht mehr so weiß sind.“ mehr...