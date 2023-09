Medizinische Hilfe für Kinder aus Kriegsgebieten – ermöglicht Claudia Peppmüller

In Kriegs- und Krisengebieten können viele verwundete, kranke Menschen nicht adäquat medizinisch versorgt werden. Die Hilfsorganisation Friedensdorf International sorgt dafür, dass schwer verletzte Kinder in Deutschland operiert werden. Spenden machen es möglich. Im Friedensdorf in Oberhausen erhalten sie dann eine Reha, bevor sie zu ihren Familien zurückkehren.

Die Sozialarbeiterin Claudia Peppmüller arbeitet mit den Kindern. Und sie war in Afghanistan und Kambodscha, wo auch Hilfsprojekte vor Ort durchgeführt werden.

Musiktitel:

Small wins

Dekker

CD: Small wins



Man in the mirror

Michael Jackson

CD: Bad - 25th anniversary



Zuhause

Adel Tawil feat. Matisyahu

CD: Zuhause



Be thou by my side

Holy Hive

CD: Float back to you



Ima

Noga Ritter

CD: Ima