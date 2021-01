„Wir leben in einer Wissenschaftsgesellschaft“, findet der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf. „Das sehen wir zurzeit sehr aktuell in der Pandemie, in der Impfstoffforschung, wenn es darum ginge, den Virus zu verstehen. Wir sehen das aber genauso in aktuellen Themen wie der künstlichen Intelligenz“, sagt Wolf in SWR2. mehr...