Mauer uff - Mensch Mutta (6/6)

Mutta ahnt nichts. Sie glaubt es einfach nicht. Dass "der Sozialismus zu Ende geht". Auch nicht, als der Pfarrer ihr das prophezeit - genau ein halbes Jahr vor dem Mauerfall.

Mutta verfolgt gespannt die Nachrichten im Sommer 1989 in der DDR. Selbstverständlich guckt sie Tagesschau. Da erfährt sie eben am meisten. Was in Leipzig passiert, was um die Ecke in Berlin passiert. Von den Demos, den Mahnwachen, den verprügelten Demonstranten.

Als am 9. November in Berlin die Menschen tatsächlich über die Grenze in "den Westen" fahren, gehen, rennen - da geht Mutta ins Bett!

Hinweis: Die Reihenfolge der einzelnen Folgen in der Radiosendung weicht geringfügig von der Reihenfolge im Podcast ab.