Käse ist nicht gleich Käse – es gibt unzählige Sorten. Eine besondere Stellung nimmt aber der Camembert ein. Nicht jeder mag ihn, doch seine Anhänger geraten gerne ins Schwärmen. So auch unser Genussforscher Prof. Thomas Vilgis – er widmet sich in seinem Rezept dem gebackenen Camembert: wegen seines besonderen Schmelzes, seines außergewöhnlichen Geschmacks und wegen der bestechenden Aromen, die dieser warme Weichkäse verströmt. Im Gespräch erklärt der Physiker, warum das so ist und was den Camembert als Lebensmittel besonders auszeichnet. Und er erzählt von einem besonderen Experiment - denn er hat einen Camembert schon einmal drei Jahre lang reifen lassen vor dem Verzehr. mehr...