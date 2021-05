Die CDU in Thüringen sei zerrissen, konstatiert der Journalist und ehemalige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen Sergej Lochthofen: „Es gibt eigentlich zwei Parteien. Eine tendiert dazu, mit der AfD durchaus gemeinsame Sache zu machen. Ein anderer Teil will das nicht, vor allem in den größeren Zentren im Norden Thüringens.“ Lochthofen ist der Meinung, Hans-Georg Maaßen nutze diese Gelegenheit schamlos aus, um auf der politischen Bühne zu bleiben. mehr...