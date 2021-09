Die Co-Vorsitzende der Linkspartei, Susanne Hennig-Wellsow sieht keinen Anlass zur Sorge, ihre Partei könnte bei der Bundestagswahl an der fünf-Prozent-Hürde scheitern. Vor dem Wahlparteitag der Linken am Wochenende sagte Hennig-Wellsow im SWR Tagesgespräch: "Der Wahlkampf hat gerade erst begonnen und wir stellen uns gerade erst auf."

In der Kontroverse um Äußerungen der früheren Fraktionsvorsitzenden Wagenknecht bekräftigte Hennig-Wellsow, dass sie Forderungen nach einem Parteiausschluss nicht teile. Wagenknecht wirft in einem neuen Buch der Linken vor, soziale Fragen aus den Augen verloren und traditionelle Wählerschichten verprellt zu haben. Hennig-Wellsow sagte dazu: "Ich teile ihre Antworten nicht. Aber ich teile auch nicht, dass man Ausschlussanträge stellt, weil wir Pluralität in der Partei aushalten müssen." mehr...