Kommentar Maskenpflicht in Deutschland: Debatte um „oben ohne“

Das Gesundheitsministerium hatte eigentlich den „AHA-Sommer“ ausgerufen: A-H-A wie Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Doch nun sollen die Masken beim Einkauf in Einzelhandelsgeschäften und in den Supermärkten aber fallen — jedenfalls verlangen das Wirtschaftspolitiker*innen im Norden und im Osten Deutschlands. Der wahre Grund dafür sind nicht die geringen Infektionszahlen in diesen Regionen, sondern die Ängste des Einzelhandels, meint SWR2 Kommentator Rainer Volk.

Maskierte Pandemie-Realität Wenn vom „AHA!“ nur noch A und H — Abstand und Hygiene – übrigbleiben, dann fehlt der Formel das Reale: Denn bei vielen enden 1 Meter 50 beim Ellenbogen. Und zum Thema Hygiene heißt es in Heinrich Spoerls „Feuerzangenbowle“ bereits resignierend: „Dem Reinen ist alles rein.“ Nur die Maske ist nicht wegzudiskutieren. Ein Stück Stoff, an dem sich die Kreativ-Träume der Welt seit März ausleben; Objekt wirtschaftlicher wie virologischer Spekulation ist sie dabei, Gradmesser für die Vernunftbegabung einer Gesellschaft zu werden. Möglich, dass Historiker*innen am Jahresende bilanzieren: Sie schützte nur einen Frühsommer. Alltagsmaske begrenzt Konsumfreude Denn die Maske hat einen entscheidenden Nachteil: Sie verdirbt die Kauflaune. Weshalb nun die Wirtschaftsminister*innen ihres Amtes walten, angefeuert von wahrscheinlich deprimierenden Konsumforschungs-Studien. Nebenbei: Wer dem Materialismus anhängt, muss da ein Paradox verarbeiten. Nämlich, dass ein paar höchst materielle Quadratzentimeterchen Baumwolle uns daran hindern, dem Materialismus zu frönen. Kurzfristiges Taktieren... Davon abgesehen: Es gibt in der Welt, egal ob privat oder öffentlich, auch noch den Unterschied zwischen „Strategie“ und „Taktik“. Letztere hilft dem, der am liebsten „auf Sicht“ fährt. Wenn der Anschein nicht trügt, ist dieses Phänomen im Sommer 2020 mindestens so – na ja – „virulent“ wie Corona. Taktisch sind zum Beispiel jene Rabatt-Schlachten im Handel, denn dort grassiert die Existenz-Angst. Angst allerdings war noch nie ein guter Ratgeber. Vor allem nicht, wenn es ums Gemeinwohl geht. ...oder langfristige Strategie? Und da kommt „Strategie“ ins Spiel: Wenn die Masken fallen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass im Herbst eine ausgewachsene zweite Corona-Welle über das Land schwappt. Im Einzelhandel und in den Supermärkten lassen sich keine Infektionsketten nachverfolgen. Oder mag sich jemand vorstellen, dass da über Monate an den Eingängen jemand aufschreibt, wer kurz vor Ladenschluss noch die Pizza aus dem Tiefkühlregal holt oder im Konsumtempel in der Fußgängerzone ein Sommer-T-Shirt ergattert? Politik muss weiter denken als Lobbyarbeit Strategie setzt ein klares politisches Ziel voraus, sich nicht irre machen zu lassen vom Alltag und dem Kleinklein der Lobby-Gruppen, denen das Hemd näher ist als die Hose. Seit März wurden wir alle mit Appellen überschüttet, uns diszipliniert zu verhalten. Das war aber nicht mehr als Zynismus, wenn die Partei-Oberen ihren Hintersassen in Schwerin oder Dresden nicht klarmachen können, wo sich Interessenpolitik und Gemeinwohl in die Quere kommen. Der Soziologe Max Weber, der vor 100 Jahren starb, nannte sein Ideal verantwortungsvollen Handelns in der Politik das „geduldige Bohren harter Bretter“. Weber wurde übrigens Opfer der Spanischen Grippe, einer Pandemie. Aha!