Volle Säle und ein begeistertes Publikum beim Start des ersten SWR Podcast-Festivals. Mit dabei waren die Macherinnen und Macher von „Gefühlte Fakten“, „Sprechen wir über Mord!?“ und „Eine Stunde History“. Weitere Stars der Podcast-Szene wie etwa Eva Schulz mit „Deutschland3000“ werden in Mannheim erwartet. Die Idee, im Rahmen eines Festivals Podcasts live aufzuzeichnen, kam beim Publikum sehr gut an - die Fans waren begeistert, die Hosts ihrer Lieblingspodcasts hautnah erleben zu können. Zusätzlich auf dem Programm: Workshops zur Podcastproduktion – für Einsteiger und Fortgeschrittene. Zahlreiche Liveshows des SWR Podcast-Festivals werden aufgezeichnet und stehen bald in der ARD Audiothek zur Verfügung.