Der Fall in Mainz sorgte 1931 sogar für Schlagzeilen in der internationalen Presse: Maria Einsmann hatte ab 1919 zwölf Jahre lang unerkannt als Mann gelebt und gearbeitet. Mit ihrer Freundin Helene Müller, die in der Zeit zwei Kinder geboren hat, hatte sie nach außen hin als Ehepaar zusammengelebt. Erst rund 100 Jahre später ist die Geschichte der beiden Frauen wieder in den Fokus gerückt. Gerade hat Barbara Trottnow einen Dokumentarfilm veröffentlicht und mittlerweile heißt auch ein Platz in der Mainzer Altstadt nach Maria Einsmann. mehr...