Fotograf und Regisseur Martin Häusler: Von den Backstreet Boys zu Corporate Designs

,,Die Politik von Glastnost und Perestroika hat sehr viel bewirkt im Bereich der Kultur, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft", sagt die Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Moskau, Dr. Sandra Dahlke. Große Aufarbeitungsprozesse habe er in Gang gesetzt, vor allem in Bezug auf die Verbrechen der Stalin-Ära. Eine Aufarbeitung, die heute durch die Politik Putins wieder in Frage gestellt werde.

Gorbatschow sei der Auffassung gewesen, dass eine grundlegende gesellschaftliche Umgestaltung nur dann möglich ist, wenn man sich auch den dunklen Seiten der eigenen Geschichte stelle, sagt die Historikerin über das kulturelle Erbe des bedeutenden Politikers. Dieses Erbe sei heute in Gefahr. Man könne nur hoffen, dass es in absehbarer Zeit an Gorbatschows ,,Politik der Verständigung, der Herrschaft des Rechts und des friedlichen Miteinanders" wieder Anknüpfungspunkte geben kann, meint Dahlke in SWR2. mehr...