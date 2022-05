Marjana Gaponenko, ukrainisch-deutsche Schriftstellerin

Im Gespräch mit Alexander Wasner

Marjana Gaponenko, geboren 1981 in Odessa, studierte dort Germanistik. Später lebte sie in Dublin, Krakau und Wien, derzeit wohnt sie in Mainz. Ihr Lebenslauf ist europäisch. Die Romane "Wer ist Martha", "Das letzte Rennen" standen auf Bestsellerlisten und erhielten viele Preise. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts spielte darin eine große Rolle, allerdings hatten ihre Bücher immer einen grundtröstlichen Ton. Plötzlich aber ist Krieg in ihrer Heimat Ukraine - eine schwere Zäsur in ihrem Leben. Jetzt Romane und Gedichte zu schreiben, fände sie zynisch. Das Schicksal ihrer Familie in Odessa kann sie leider nur aus der Ferne beobachten.