Wenige Wochen vor der US-Präsidentenwahl haben unsere Korrespondenten Steffen Wurzel und Torsten Teichmann das Verhältnis zwischen China und den USA beleuchtet. Der Handelskrieg zwischen Peking und Washington hat sich weiter verschärft. Die Beziehungen beider Länder sind so schlecht wie seit 40 Jahren nicht mehr. In ihrem Feature geben uns Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent in Shanghai und Thorsten Teichmann, ARD-Korrespondent in Washington einen tiefen Einblick, wie es zu dem Tiefpunkt in den Beziehungen beider Länder gekommen ist und ob die Hoffnung besteht, dass sich das Klima wieder verbessert. mehr...