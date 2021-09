Marieluise Beck: Putin fürchtet Zustimmungsverlust bei Parlamentswahlen in Russland

Der Systemkonflikt zwischen den USA und China stelle die EU vor große Herausforderungen, so die Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer, Direktorin für Europa und Eurasien bei der Stiftungsgruppe Open Society Foundations, in SWR2. Schwarzer ist Autorin des neuerschienenen Buches „Final Call. Wie Europa sich zwischen China und den USA behaupten kann“.

Für die EU müsse es darum gehen, so die Politikwissenschaftlerin, den „technologischen Rückstand, der in vielen Bereichen wirklich eklatant ist, aufzuholen und in der Entwicklung, in der Forschung mit amerikanischen Partnern, aber auch mit Partnern in anderen Weltregionen, die politisch gleichgesinnt sind, zusammenzuarbeiten.“

Zugleich müssten die transatlantischen Bündnispartner ein Interesse daran haben, regulatorisch gemeinsame Standards zu setzen. Das gelte vor allem für Datenschutz und Datensicherheit im Bereich neuer Technologien. Sonst werde die EU letztlich Technologien und auch Standards von anderen importieren. China als autokratischer Staat setze seine Technologien ein, „um letztendlich Demokratie zu verhindern, und deshalb müssen wir uns davor schützen.“

Aus demselben Grund sei es wichtig, dass die EU auf die Wahrung ihrer Gründungsprinzipien in der Gemeinschaft selbst bedacht bleibe. Wenn Demokratisierung in EU-Staaten wie Ungarn und Polen in Frage gestellt werde, verliere die Gemeinschaft auch nach außen jede Glaubwürdigkeit. Es sei deshalb ein „richtiger und wichtiger Schritt“, dass die EU gegebenenfalls Fördermittel für diese Staaten zurückhalte. mehr...