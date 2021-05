per Mail teilen

Der Fall sorgt 1931 sogar für Schlagzeilen in der internationalen Presse: Maria Einsmann hatte ab 1919 zwölf Jahre lang unerkannt als Mann gelebt und gearbeitet. Mit ihrer Freundin Helene Müller, die in der Zeit zwei Kinder geboren hat, hatte sie nach außen hin als Ehepaar zusammengelebt.

Rund 100 Jahre später ist die Geschichte der beiden Frauen wieder in den Fokus gerückt: Regisseurin Barbara Trottnow hat einen Dokumentarfilm über den Fall veröffentlicht und mittlerweile heißt auch ein Platz in der Mainzer Altstadt nach Maria Einsmann.

Wie überlebt man im Weimarer Patriarchat?

Denn der Fall Maria Einsmann ist mehr als ein Kuriosum — eine Art individueller Protest gegen die Ungleichheit der Zwischenkriegsgesellschaft. Als nach dem Ersten Weltkrieg die Männer heimkehren, werden die Frauen wieder aus ihren Vollzeitstellen gedrängt. Diese hatten sie ganz selbstverständlich während der Mobilmachung übernommen.

Maria Einsmann, geborene Mayer, hatte vorher in einer Pforzheimer Munitionsfabrik gearbeitet. Doch nun wird das Geld zum über die Runden kommen knapp. Zusammen mit ihrer Freundin Helene Müller zieht sie nach Mainz, im Gepäck den (von ihr bezahlten) Anzug ihres getrennt lebenden Mannes Joseph.

Eine neue Identität öffnet besseren Verdienst

Im Anzug befinden sich auch die Papiere von Joseph Einsmann — damit ausgestattet, beginnen für Maria Einsmann 12 Jahre unerkannt leben mit seiner Identität. Sie arbeitete zuerst als Nachtwächterin, später in der Mainzer Schuhfabrik Erdal.

Gleichzeitig führt sie mit Helene Müller eine Art mustergültige Ehe: Müller bekommt in der Zeit zwei Kinder, für die sich „Joseph“ beim Standesamt als Vater eintragen lässt. „Joseph“ spielt Skat, singt in zwei Chören und ist als Mann fest etabliert.

Der Fall wird entdeckt — und fasziniert die ganze Welt!

Erst ein Arbeitsunfall in der Schuhfabrik lässt den Fall auffliegen. 1932 wird ein Prozess angestrengt, auch zwei psychiatrische Gutachten in Auftrag gegeben — wegen Transvestitismus.

Doch das Urteil — ein Monat Gefängnis auf Bewährung für beide Frauen — fällt milde aus. Auch die Presse feiert das Paar.

Maria Einstmann zieht durch Clubs und verdient mit dem Verkauf des Familienfotos noch ein paar Groschen dazu. Bis in die 1950er kann sie auch in der Schuhfabrik arbeiten. Mit Helene Müller bleibt sie zusammen in Mainz wohnen — ungeklärt ist bis heute, ob die beiden auch eine Liebesbeziehung verband.

Archiv-Presseberichte über den Fall aus den Jahren 1931-1932