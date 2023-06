Mareice Kaiser, Journalistin

Im Gespräch mit Dietrich Brants

(Öffentliche Veranstaltung vom 25. Juni 2023 bei den Schillertagen Mannheim)

Wie viel Geld ist genug? Wie viel Geld macht glücklich? Und warum sind wir nicht alle Fußbodenheizende? Vermögen, Einkommen und Chancen sind in Deutschland ungleich verteilt: Die einen leben mit einer ständigen Mangelerfahrung, die anderen in der schönen Welt des Luxus. Mareice Kaiser hat Wohlhabende und Armutsbetroffene gefragt, was sie mit Geld machen und was Geld mit ihnen macht - und antwortet auch mit ihrer eigenen Biografie: kein Studium, weil das Geld fehlte, heute ist sie eine erfolgreiche Autorin. Was können wir tun, damit soziale Ungleichheit nicht weiter begünstigt wird?

Buchtipp: Mareice Kaiser: "Wie viel. Was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht", Rowohlt 2022, 17 Euro