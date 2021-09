Maradona im Fussballhimmel | 26.11.2020

Die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit durch das Corona-Virus bleiben ein Stressfaktor für die Menschen. Im Gespräch mit SWR2 sagt Janina Steinert, die an der TU München einen Lehrstuhl für „Global Health“ innehat, daher: „Es ist ganz wichtig, dass Schulen und Kitas nicht geschlossen werden. Schulen sind wichtige Orte, um Kinderschutz herzustellen“. Man wisse aus Studien bereits, dass in der Weihnachtszeit die häusliche Gewalt zunehme. Steinert, die mit ihrem Team im Frühjahrs-Lockdown 2020 eine Studie zu häuslicher Gewalt durch die Corona-Krise durchgeführt hat, hält die Ergebnisse nicht für eindeutig genug, um von einem Trend hinsichtlich einer Zunahme von Gewalt zu sprechen. Wichtig sei, dass in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit vermehrt auf Hilfeangebote in Fällen von häuslicher Gewalt hingewiesen wurde - so durch Plakate mit Hotline-Nummern. Die Expertin hält ein Fortführen der Beschränkungen für sinnvoll: „Aber das kann Hand-in-Hand gehen mit sozialen und wirtschaftlichen Hilfestellungen. Es muss auch über die psychische Gesundheit gesprochen werden“.

