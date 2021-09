„Man muss von Schuld sprechen“: Samuel Salzborn über das Erinnern an die NS-Zeit

Krisenzeiten seien Hochzeiten des Judenhasses – das liege in der Natur des Menschen, nicht nur in Deutschland, sagt der Historiker Michael Wolffsohn in SWR2. Das zeige der Blick auf die aktuelle Situation in der Pandemie und in die Geschichte. Der Antisemitismus sei mehr als 3.000 Jahre alt und zu seiner Bekämpfung sei nicht nur die Politik gefordert, sondern es sei ein Problem der gesamten Gesellschaft. mehr...