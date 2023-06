Die Themen: Kleiner Parteitag CDU: Wie wieder an Wertkonservative und die „breite Mitte“ rankommen ++ „Programmatische Klärung ist überfällig!“ - Merz vs. Wüst: ++ Bundestagsgedenken 17. Juni ++ Was war vor dem Schweineschnitzel: Bundestag verabschiedet Haltungs-Kennzeichnung ++ Was sie bringt - Ist das genug? ++ Tagesgespräch: Digitaltag: Wird das noch was mit der digitalen Verwaltung? ++ Schweiz: Lang erwarteter Hangrutsch verschont evakuiertes Dorf