Der 11.11. ist für Karnevalisten und Fastnachter einer der wichtigsten Termine. In Mainz bietet sich an diesem Tag normalerweise ein buntes Bild auf dem Schillerplatz, wenn um 11 Uhr 11 das närrische Grundgesetz proklamiert wird. Doch in diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie alles anders: Der federführende Mainzer Carneval Verein musste die Traditionsveranstaltung schweren Herzens absagen.

Trotzdem lassen sich die Fastnachter in Mainz und anderswo nicht unterkriegen. Warum das auch im epochalen Corona-Jahr 2020 so sein muss, darüber hat sich Hannegret Kullmann Gedanken gemacht.

Die Fastnacht kann auch 2020 keine echte Pause einlegen



"Heile Heile Gänsje" - das Karnevals-Lied von 1929 erhielt nach dem Zweiten Weltkrieg zusätzliche Strophen über das zertrümmerte Mainz und rührte damals viele Menschen zu Tränen. Auch ich bekomme Gänsehaut, wenn ich es zuhause höre - die Telefunken-Single aus den sechziger Jahren auf dem Plattenspieler knistert ordentlich, sie wurde innerhalb der Familie weitergereicht und hat schon einige Umzüge überlebt. Das Lied lässt mich erahnen, warum die Fastnacht in diesem Jahr keine echte Pause einlegen kann. Denn sie ist nicht nur Brauchtumspflege, von ihr geht auch etwas Tröstliches aus.

Die Fastnachtseröffnung am 11.11. in Mainz kann wegen der Coronabestimmungen nicht stattfinden wie sonst, aber dafür spricht zum ersten Mal Kanzlerin Angela Merkel (alias Florian Sitte) vom Balkon des Osteiner Hofs:

Lachen gegen die Angst



Mein Verhältnis zur Fastnacht ist ambivalent: Bietet mir jemand Sitzungskarten an oder eine Mitfahrgelegenheit beim Rosenmontagszug - dann bin ich gerne dabei. Es gab aber auch schon Jahre, in denen ich die aufgekratzte Stimmung auf den Straßen einfach nur nervig fand. Warum müssen Humor, Heiterkeit und Lebensfreude institutionalisiert sein? Einen Erklärungsansatz liefert der Lachforscher Professor Rainer Stollmann:

„Lachen ist das evolutionäre Mittel, um den Menschen die Angst zu nehmen“ Lachforscher Professor Rainer Stollmann

Mainzer Carneval Verein hält unerschütterlich an Traditionen fest

Für die Fastnacht spricht natürlich auch die stabilisierende Wirkung von Ritualen: Sie strukturieren den Alltag, stiften Gemeinschaft und helfen, Krisen zu bewältigen. Von daher finde ich es bewundernswert, wie unerschütterlich der Mainzer Carneval Verein an seinen Traditionen festhält: Wie in jedem Jahr gibt es ein Zugplakettchen, obwohl es in dieser Kampagne definitiv keinen Rosenmontagszug geben wird. Und wie in jedem Jahr gibt es ein Fastnachtsmotto, das diesmal ganz aktuell ist.

„Trotz Corona segelt heiter – das Narrenschiff voll Hoffnung weiter“ Mainzer Fastnachtsmotto 2020

Analoge Zusammenkünfte sind in dieser Saison nicht möglich, deshalb verlegt sich die Fastnacht ins Internet. So lädt der Gonsenheimer Carneval Verein zu einer "Streamung" ein - das macht sogar eine Flexi-Fastnachterin wie mich ziemlich neugierig... Eines ist sicher: Bei der Online-Fastnacht sitzt jeder in der ersten Reihe. Und vielleicht schwappen ja tatsächlich Humor und Leichtigkeit rüber - in einer Zeit, in der uns viele Gewissheiten verloren gegangen sind...