SWR Podcast „Mafia Land“ – Die Mafia in Deutschland ist ein strukturelles Problem

Die Mafia ist für viele eine abstrakte Vorstellung, ganz weit weg. Man denkt an Italien und "Der Pate". Aber der Schein trügt! Die Mafia ist auch in Deutschland aktiv, das wissen wir spätestens seit dem Sechsfach-Mord in Duisburg 2007. Wie groß die Mafia hierzulande ist, welche Gefahr von ihr ausgeht und inwiefern Anwälte:innen mit der Mafia in Kontakt stehen, darum geht's in der aktuellen Podcast Folge. Zu Gast: Sandro Mattioli, Vorsitzender der NGO "mafianeindanke". Außerdem sprechen Romy Hausmann und Flo Gregorzyk über den Münster Tatort "Ein Freund, ein guter Freund" - da bekommen es Thiel und Boerne mit dem Münsteraner Mafiaboss zu tun und eine Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt.

Weiterführende Links zu den Mafiamorden in Duisburg findet ihr hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Mafiamorde_von_Duisburg.

Informationen zur Arbeit von Sandro Mattioli und ""mafianeindanke"" gibt's hier: https://mafianeindanke.de/mafianeindanke-start-de/

Und in der ARD Mediathek findet ihr den neuen Tatort aus Münster: https://www.ardmediathek.de/tatort