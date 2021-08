Die Burg Eltz im nördlichen Rheinland-Pfalz hat eine Sonderstellung. Seit 850 Jahren ist sie in der 33. Generation in Familienbesitz. Der heutige Burgherr ist Dr. Karl Graf und Edler Herr von und zu Eltz-Kempenich genannt Faust von Stromberg.



Rund eine Viertelmillion Besucher kommen jedes Jahr um die märchenhafte Burg aus dem Mittelalter mit ihren vielen Türmen mitten in der Natur zu erkunden.

Ohne Tourismus wäre die Burg nicht zu erhalten Die Burg Eltz sieht aus wie ein Märchenschloss. Mit ihren vielen Türmen thront sie auf einer Anhöhe über dem Eltzbach. Nach ihm wurde sie vor rund 850 Jahren benannt. Burgherr ist heute Karl Graf zu Eltz. Er hat seine Kindheit mit seinen Geschwistern teils auch auf der Burg verbracht. Karl Graf zu Eltz ist der Älteste der neun Geschwister. Und hat daher traditionell die Burgherrschaft übernommen. Das imposante Anwesen führt er in der 33. Generation. Der 73-jährige Graf war Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, das kommt natürlich auch der Burg zugute. Und daher war von Anfang an klar: „Ohne Tourismus kann man die Burg nicht erhalten. Die Besucher zahlen den Eigenanteil, den wir zur Erhaltung brauchen. Daher sind wir in der Situation dass wir eine schwarze Null schreiben. Dank Land, Bund und Deutsche Stiftung Denkmalschutz.“ Ohne Unterstützung von Land, Bund und Denkmalschutz wären die Millionen zur Erhaltung nicht aufzubringen Stichwort Denkmalschutz: Viele Hausbesitzer wissen um die Probleme, die ein denkmalgeschütztes Gebäude mit sich bringen kann. Bei Rissen im Mauerwerk oder anderen Unregelmäßigkeiten klingeln immer sofort die Alarmglocken. Auch die Feuchtigkeit, die die rund 250 000 Besucher im Jahr in das mittelalterliche Gemäuer tragen, kann zu einem Problem werden. Die Erhaltung der Burg verschlinge Millionen, so Karl Graf zu Eltz und sei nur durch die Unterstützung von Land, Bund und Denkmalschutz möglich. Im Dornröschenschlaf ist die Burg also nicht. Auf Instagram ist die Burg Eltz sehr beliebt Im Gegenteil – auf Instagram ist die Burg Eltz ein Star: „Die ganz große Zeit, da waren bis zu 20-30 Teams pro Tag ab 6 Uhr früh bis in die Nacht da und haben hunderte Bilder pro Tag eingestellt. Wir sind mit 80.000-90.000 Hashtags nach Neuschwanstein das am meisten gehashtagte Haus oder Denkmal in Deutschland.“ Leidenschaft, Familientradition und der Wunsch die Burg zu erhalten, stehen ganz oben auf der Prioritätenliste von Karl Graf zu Eltz. Ein Glück für die Burg Eltz – was gar nicht so selbstverständlich ist. Die Zukunft der Burg ist übrigens auch gesichert: Der älteste Sohn von Karl Graf zu Eltz wird die Aufgabe in der 34. Generation übernehmen.