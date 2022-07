Männergewalt - Anwältin Christina Clemm vertritt Frauen vor Gericht

Sie spricht lieber von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Die sei ein Massenphänomen, sagt Christina Clemm.

Es gebe keinen Ort, keine Schicht, kein Alter und keine soziale Situation, in der Frauen nicht Gewalt erlebten. Nun hat sie ein Buch geschrieben. Wut ist der Beweggrund. AktenEinsicht der Titel. Ein Gespräch über Einsichten, zu denen die Juristin nach 25 Jahren Arbeit in deutschen Gerichtssälen gelangt ist, über Ignoranz und Apathie der Gesellschaft in Sachen Gewalt gegen Frauen, strukturelle Probleme bei der juristischen Aufarbeitung, aber auch über Kampfeswille und Zuversicht.

(SWR 2020)

Musiktitel

50 foot woman

Hannah Williams & The Affirmations

CD: 50 foot woman



Blood and bones

Our Native Daughters

CD: Songs of our native daughters



Til it happens to you

Lady Gaga

aus: Til it happens to you



Cherry wine

Hozier

CD: Cherry wine



Nacera

Souad Massi

CD: Ô houria