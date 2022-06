Sein Abschied von der Universität bedeute keinen Abschied von der Wissenschaft, sagt der Soziologe Tilman Allert in SWR2. Auch nach seiner Abschiedsvorlesung an der Universität Frankfurt werde er weiter über soziologische Themen schreiben – und sich außerdem als Literat betätigen und die Geschichte seiner Familie aufschreiben.

Glatte wissenschaftliche Karrieren gebe es nur in Bewerbungsschreiben, sagt Allert, der vor allem mit geistreichen Studien zur Alltagssoziologie bekannt geworden ist. Die Soziologie sei dabei gut geeignet, die „Selbstüberschätzung des Menschen, die ja leicht eintritt, wenn wir uns begegnen, etwas zu relativieren. Wir betrachten das Handeln als etwas, was aus Konstellationen entsteht, und nicht immer zwingend aus Motiven.“ mehr...