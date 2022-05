Es sei nicht ungewöhnlich, dass sich Intellektuelle in Fragen von Krieg und Frieden mit offenen Briefen positionieren, sagt der Historiker Martin Sabrow in SWR2. Ungewöhnlich sei allerdings, dass sich sehr nahestehende politische Lager zu so unterschiedlichen Konsequenzen bekennen, wie in den beiden offenen Briefen zu Waffenlieferungen an die Ukraine in der Zeitschrift Emma und in der ZEIT. mehr...