Die Themen: Reaktionen auf Atomdeal ++ Basta oder „nur“ Machtwort? ++ Corona: Maskenpflicht in Innenräumen? Und: Krankenhausfinanzierung – wie weiter? ++ Frankreich wird bestreikt ++ "Liz Truss ist am Ende“ ++ Börse EuGH-Urteil: Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine Europäische Gesellschaft darf Gewerkschaften in Deutschland nicht benachteiligen