Macht Euch mal locker: Erziehungstipps von „Migrantenmutti“ Elina Penner

Elina Penner ist Unternehmerin und Autorin und leitet das Onlinemagazin "Hauptstadtmutti". Darin schreibt sie über Familien- und Erziehungsthemen und dazu passende Produkte aus Sicht junger Eltern in einer Großstadt. Sie sieht sich aber auch als "Migrantenmutti", denn sie kam als Kind mennonitischer russischer Spätaussiedler Anfang der 90er Jahre nach Deutschland.

Erst durch die eigene Mutterschaft wurden ihr allerdings die Unterschiede zu ihren "biodeutschen" Mitschülern, vor allem aus Akademiker-Familien, vollends bewusst. Deren selbstauferlegten Zwänge beschreibt sie mit liebevollem Spott in ihrem Buch "Migrantenmutti". Allerdings mit der ernstgemeinten Botschaft, dass privilegierte Familien ihre Erziehungsgrundsätze durchaus hinterfragen könnten.

Buchcover "Migrantenmutti" von Elina Penner Pressestelle Aufbau Verlag Migrantenmutti Autor: Elina Penner Verlag: Aufbau Verlag, 1. Edition ISBN: 978-3351042080

Musiktitel:

More than a Love Song

Black Pumas

CD: More than a Love Song



Doppelmoppel

Celina Bostic

CD: Doppelmoppel



Ich darf das

Shirin David

CD: Bitches brauchen Rap



Sweet my ear

Jembaa Groove feat. K.O.G.

CD: Sweet my ear



It must change

ANOHNI and the Johnsons

CD: My back was a bridge for you to cross