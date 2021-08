Die Vorfälle am Kabuler Flughafen zeigen eindeutig, dass die Europäische Union sicherheitspolitisch von den USA abhängig ist. Die EU sei so etwas wie eine Macht im Konjunktiv, meint Johannes Varwick, Politikwissenschaftler an der Uni Halle. Zwar werde in Europa viel davon geredet, etwas gemeinsam machen zu wollen, letztlich seien die Nationalstaaten nicht bereit Kompetenzen abzugeben. Im Ergebnis bliebe die EU unter ihren Möglichkeiten, meint Varwick im Gespräch mit SWR2: „Europa hat 27 Bonsaiarmeen, wenn sie daraus eine große machen würden, wären sie auf Augenhöhe.“ mehr...