Luna Watfa: Armbänder aus Syrien

Luna Watfa ist eine syrische Journalistin. 2014 und 2015 saß sie dreizehn Monate lang in syrischen Gefängnissen, bevor ihr die Flucht nach Deutschland gelang. Mitgenommen hat hat sie die bunten Armbänder aus Kunststoffperlen, die sie im Gefängnis für ihre Familie knüpfte. Mit ihnen trägt Watfa die Hoffnung auf Freiheit am Handgelenk – und die Erinnerung an die vielen mutigen Frauen, die nach wie vor in Syrien inhaftiert sind.

„Wenn ich an mein Heimatland Syrien zurückdenke, erinnere ich mich an das Gefängnis. Ich habe das Gefühl, dass meine Erinnerung nur an dieses Erlebnis gebunden ist.“ Im Gefängnis kaum Hoffnung, einmal lebend herauszukommen Als ich inhaftiert war, haben die anderen Häftlinge und ich Perlenarmbänder hergestellt. Wir haben sie für unsere Familien und Liebsten gemacht, um uns immer daran zu erinnern, dass jemand darauf wartet, dass wir aus dieser Hölle herauskommen. Wir hatten zwar kaum Hoffnung, tatsächlich einmal lebend herauszukommen, aber wir haben diese Armbänder hergestellt und aus dem Gefängnis an unsere Familien geschickt, damit sie uns nicht vergessen.“

„Während der Flucht darf man nicht viel mitnehmen, nur einen Rucksack, also sollte man nur seine wertvollsten Sachen einpacken. Ich habe mich damals entschieden, diese Armbänder zusammen mit einigen Kleidungsstücken, die ich auf dem Weg nach Deutschland brauchen würde, mitzunehmen.“ „Diese Armbänder erinnern mich immer an mein Land und die Frauen, die einen hohen Preis bezahlt haben, weil sie Freiheit wollten.“ Seit 2013 veröffentlicht die Journalistin unter dem Namen „Luna Watfa“. „Es ist der Name, für den ich eingesperrt wurde“, sagt Watfa. Wie die Armbänder werde er sie immer an ihre Zeit im Gefängnis erinnern. „Und es ist wichtig, dass wir uns erinnern“. Mit Dokufilm den ARD-Wettbewerb „TopDocs“ gewonnen 2020 berichtete Watfa aus Koblenz über den weltweit ersten Prozess zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien. Angeklagt waren zwei ehemalige syrische Geheimdienstfunktionäre aus der „Abteilung 251“, wo auch Watfa zeitweise inhaftiert war. Über ihre Erfahrungen in Haft und den Prozess entstand 2020 der Dokumentarfilm „Luna und die Gerechtigkeit“, der den ARD-Wettbewerb „TopDocs“ gewann. Audio herunterladen (5,8 MB | MP3) Ihre Mithäftlinge sind immer noch in Gefangenschaft „Während ich über den Koblenzer Prozess gegen syrische Kriegsverbrecher von April 2020 bis Januar 2022 berichtete, erhielt ich ein Geschenk von Frauen, die 2014 mit mir inhaftiert waren. Sie haben mir ein neues Armband geschickt, wie wir es früher zusammen gemacht haben. Sie hörten von meiner journalistischen Arbeit und schickten mir dieses Geschenk aus dem Gefängnis in Syrien nach Deutschland! Sie sind dort immer noch in Haft. Sie wollten mir vielleicht danken, aber sie wollten mir auch noch einmal sagen: Bitte vergiss nicht, dass wir hier sind.“ „Sie sind dort immer noch in Haft. Sie wollten mir vielleicht danken, aber sie wollten mir auch noch einmal sagen: Bitte vergiss nicht, dass wir hier sind.“

„Wenn ich mir ihr Geschenk anschaue, erinnere ich mich an mein Land, an das große Gefängnis, ich erinnere mich an diese Frauen, und ich hoffe nur, dass ich etwas für sie tun kann, damit sie eines Tages ihre Freiheit erlangen.“„Diese Armbänder geben mir die Kraft, meine journalistische Arbeit in Deutschland fortzusetzen.“ Meine kleinen Schätze – Geschichten von Migration Schlüsselbund und Oregano, Weinberge und türkischer Tee, Goethe und Nazim Hikmet: zwei Gegenstände, die Menschen mit ihrer Herkunft verbinden und mit ihrem Leben hier: „Meine kleinen Schätze – Geschichten von Migration“. SWR Wir danken allen Teilnehmenden und Kooperationspartnern. Ohne Ihre Bereitschaft wäre diese Ausstellung nicht zustande gekommen. „Meine kleinen Schätze – Geschichten von Migration“ ist ein Projekt von Anna Koktsidou, SWR Beauftragte für Vielfalt und Integration, und SWR2. Kooperationspartner sind „Lebenswege – das Online-Migrationsmuseum Rheinland-Pfalz“ und das Museum der Alltagskultur – Schloss Waldenbuch. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie außerdem unter „Daheim in der Fremde – ein Projekt aus dem Haus des Dokumentarfilms Stuttgart“.