Bei der Aktionärsversammlung der Lufthansa scheint der Weg frei für den Bund, sich mit 20 Prozent an den Aktienanteilen des Luftfahrtunternehmens zu beteiligen. Großaktionäre hatten nach anfänglichen Bedenken ihre Zustimmung signalisiert.

Ob das der Lufthansa wirtschaftlich auf Dauer weiterhelfen wird, sieht der Verkehrsökonom Alexander Eisenkopf kritisch. Im Grunde sei es ein „Anachronismus“, dass in einem sich vereinigenden Europa jede große Nation noch immer ihren „Flag-Carrier“ zu halten versuche, so Eisenkopf in SWR2.

Als Eigentümer der Deutschen Bahn habe der Bund wirtschaftlich kein „Ruhmesblatt“ vorzuweisen. Die Lufthansa werde erheblich sparen müssen. Ob das mit einer so hohen staatlichen Beteiligung und entsprechendem politischen Einfluss möglich sein werde, müsse sich erst zeigen, so der Wirtschaftswissenschaftler von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen.