Innerhalb von kürzester Zeit wurde das Bild von Künstlern weltweit aufgegriffen. „Ein paar Tage später hat sich eine ganze Gruppe an den Strand gelegt in genau dieser Pose auch mit rotem T-Shirt und blauer Hose und sind in dieser Position in einer Art Gedenkminute 20 Minuten geblieben, haben also das Bild reinszeniert," sagt Dr. Ulrich Blanché vom Zentrum für Europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften der Universität Heidelberg, im Gespräch in SWR2 Kultur Aktuell.



Auch die französische Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“ habe das Thema aufgegriffen. "Und vielleicht die bekannteste Variante ist die von Ai Wei Wei, der sich selber auf der Insel Lesbos direkt am Strand in dieser Position hat fotografieren lassen," so Blanché. Dazu habe es zahlreiche Streetart-Werke gegeben und das Foto habe auch politische Wirkung gehabt.



2015 ging das Foto des dreijährigen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi, der tot am Strand lag, um die Welt. mehr...