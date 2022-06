Linken-Fraktionschef Bartsch: Regierung ist “in Überschriften gut - im Handeln dürftig”

Angesichts der hohen Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher fordert der Bundestagsfraktionsvorsitzende von “Die Linke”, Dietmar Bartsch, weitere Entlastungen. Die müssten vor allem auf Menschen mit geringeren Einkommen abzielen, so Bartsch im SWR2 Tagesgespräch: Etwa ein Viertel der Menschen bundesweit und mehr als 40 Prozent im Osten verdienten weniger als 2.500 Euro im Monat: “Es ist dringend notwendig, dass wir jetzt ein drittes Entlastungspaket in Angriff nehmen, damit die Mehrkosten für diese Personengruppe in besonderer Weise ausgeglichen werden. Und das ist auch möglich: Denn allein die Mehrwertsteuer-Mehreinnahmen durch die gestiegenen Preise sind in einer Größenordnung von über 30 Milliarden Euro - das ist mehr als die beiden Entlastungspakete”, so Bartsch.

Die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplante “konzertierte Aktion” für Maßnahmen gegen die hohe Inflation, sieht Bartsch kritisch: “Bisher ist es eine Überschrift. In Überschriften ist die Bundesregierung vergleichsweise gut - im konkreten Handeln etwas dürftig.”