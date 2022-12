Die Themen: TG: Friedrich Merz bilanziert die Oppositionsarbeit in ++ Umgang mit Corona in BW ++ Umgang mit Corona in RP ++ Corona aus wissenschaftlicher Sicht ++ Rüstungsexporte (fast) auf Rekordniveau ++ BW-Verkehrsminister Hermann in Chile ++ Afghanistan und das Arbeitsverbot für NGO-Frauen