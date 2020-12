Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Schlafen, träumen, lieben, dämmern, uns erholen - das alles machen wir im Liegen.Liegen ist die Position, die unserem Körper am wenigsten Kraft abverlangt, die ihm am wenigsten Widerstand bietet und genau deshalb liegen wir auch meistens sehr gerne.Einen besonders guten Ruf hatte das Liegen aber lange Zeit eher nicht. Denn in einer Gesellschaft, in der es um messbare Leistung, um Fleiß und um das "Höher, schneller, weiter" geht, da gerät derjenige, der einfach nur herum liegt, schnell in den Verdacht faul zu sein.



Dabei werden wir im Liegen oft besonders kreativ. Die besten Ideen kommen einem morgens im Bett, oder beim Entspannen in der Hängematte. Dann, wenn der Körper zwar ruht, der Geist aber spazieren geht. Kein Wunder, dass viele Schriftsteller besonders gerne im Liegen gearbeitet haben. Im Falle der Schriftstellerinnen Edith Sitwell und Edith Wharton kam noch dazu, dass sie im Bett kein Korsett tragen mussten, was die Gedanken vermutlich noch besser fließen ließ.



Insgesamt verbringen auch wir fast unser halbes Leben im Liegen. Umso wichtiger ist es da, dass man dann auch richtig liegt. Rein physisch gesehen hilft in diesem Fall die richtige Matratze. Nur die zu finden, ist manchmal gar nicht einfach. Politisch gesehen ist es oft noch schwieriger richtig zu liegen. John Lennon und Yoko Ono schafften das mit ihren Bed-ins zumindest sehr medienwirksam. Und ganz verkehrt kann "liegen für den Frieden" ja nie sein.



Und wem "einfach nur da liegen und nichts tun" dann doch zu langweilig ist, der kann sich im Liegen auch bewegen: mit Liegefahrrädern durch die eigene Kraft und im Falle des Schlafwagens im Zug, sogar ganz ohne eigene körperliche Anstrengung. Und nach dem Aufwachen befindet sich nicht nur der Geist, sondern auch der Körper, ganz leibhaftig, in einer anderen Stadt oder einem anderen Land. Und schöner als liegend, kann man doch wahrlich nicht reisen.



Gesprächspartner in der Sendung sind Bernd Brunner, Kulturhistoriker und Autor des Buchs "Die Kunst des Liegens", Björn Steinbrink, Matrazen- und Bettenverkäufer und Schlafcoach und ein Nightsteward der ÖBB.





