Von Monika Akbari

Die iranische Gesellschaft befindet sich im Wandel. Wenn es um Liebe geht, können viele Iranerinnen heute freier entscheiden. So wie Nasrin, die keinen Ehemann, sondern nur einen Liebhaber haben möchte. Narges will nur dann heiraten, wenn sie mit dem Mann schon vor der Ehe zusammen sein und ihn kennenlernen kann. Mahin ließ sich scheiden, ohne Rücksicht auf die streng gläubige Familie ihres Mannes zu nehmen. Die Frauen möchten selbst über ihr Leben bestimmen, was vor wenigen Jahren noch nicht möglich gewesen wäre.

Nasrin bei ihrem Hobby - Schießen Monika Akbari Bild in Detailansicht öffnen Narges Einkaufszentrum in Teheran Monika Akbari Bild in Detailansicht öffnen Mama Dschon mit ihrem Sohn Ahmad bei Nusse knacken Monika Akbari Bild in Detailansicht öffnen

Manuskript zur Sendung