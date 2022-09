Liebe, D-Mark und Tod – Regisseur Cem Kaya über seinen Dokumentarfilm

Seit Jahren beschäftigt sich der Regisseur Cem Kaya in seinen Filmen mit türkischer Popkultur. Sein neuer Dokumentarfilm heißt "Liebe, D-Mark und Tod" und feiert die Musik der sogenannten türkischen Gastarbeiter. Anfang der 1960er-Jahre wurden Menschen aus der Türkei von der Bundesrepublik Deutschland als Arbeiter und Arbeiterinnen angeworben - auch die Eltern von Cem Kaya. Von Anfang an hat sie ihre Musik begleitet - und sie war mehr als eine Verbindung in die Heimat. Über die Jahre entwickelten sich hierzulande eigenständige musikalische Richtungen, die es im Mutterland gar nicht gab.

Musiktitel

Mein deutscher Freund

Cem Karaca

CD: Die Kanaken



Araya Almanya Gird

Gülcan Opel

CD: Songs of Gastarbeiter - Vol. 1



Ahmet Gündüz I

Fresh Familee

CD: Import Export a la turka - Turkish sounds from Germany compiled by DJ Jpek Jpekcioglu



K4L

Ebow

CD: AUSTRO RAP, Vol. 1



Sie liegt in meinen Armen

Muhabbet

CD: Sie liegt in meinen Armen