Liane Bednarz über das Wahlergebnis von CDU/CSU: „Laschet muss auf die Gremien hoffen“

„Es scheint sich in Deutschland gerade so eine seltsame Post-Corona-Biedermeier-Stimmung breit zumachen“, sagt Anna Clauß, politische Korrespondentin beim Spiegel, in SWR2. „Man kuschelt sich ein, ist froh, das Schlimmste überstanden zu haben. Die Parteien, allen voran allerdings die Union, präsentieren den Bürgern Valium fürs Volk, statt Ideen für die Zukunft“. Dabei habe die Pandemie ja eigentlich offengelegt, was in den 16 Jahren unter Angela Merkel liegengeblieben sei. Auch das Wahlkampf-Motto der CDU „Deutschland gemeinsam machen“ zeuge von wenig Inhalt. Die Grünen dagegen würden schon versuchen, die Aufbruchstimmung, die es in Teilen der Bevölkerung gäbe, zu nutzen. „Aber wenn bei den Grünen die ganze Zeit über die Peinlichkeiten der Spitzenkandidatin Annalena Baerbock gesprochen werden muss, kann man halt auch keinen Aufbruch erzeugen“. mehr...