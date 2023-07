Letzte Generation stört „Jedermann“-Premiere in Salzburg | 24.7.2023

Seit 100 Jahren gehört der „Jedermann“ zum Inventar der Salzburger Festspiele: Hugo von Hofmannsthals „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ ist die Cashcow des Festivals. Jetzt gibt es mit dem Star des Wiener Burgtheaters Michael Maertens und mit der österreichischen Film- und Theaterschauspielerin Valerie Pachner wieder ein neues Paar auf der Bühne. Die Feuilletons der Tageszeitungen schauen gespalten auf die Neuinszenierung, die begleitet wurde von Protesten der Letzten Generation.

Protest als Teil der Inszenierung wahrgenommen

Stell dir vor, du sprengst als Klimaaktivist eine Salzburger Festspielaufführung – und so gut wie keiner kriegt es mit. So zumindest berichtet es die Süddeutsche Zeitung, die die Premiere der neuen „Jedermann“-Inszenierung bei den Salzburger Festspielen besucht hat. „Der Titelheld und sein Gspusi, die sogenannte Buhlschaft, hatten sich gerade geküsst, als im Parkett ein kleiner Tumult losbrach.

Was bleibt von einem Menschenleben?Jedermann hat Verantwortung. Deswegen haben wir die Festpiel-Premiere gestört.Wir halten der Gesellschaft den Spiegel vor. Sind wir zu bequem, uns zu retten?#LetzteGeneration #Jedermann pic.twitter.com/oAjuaZHQZM

„Wir alle sind die letzte Generation!“, rief lautstark ein junger Mann aus den vorderen Reihen, und auch von weiter hinten war die Unruhe einer Störaktion zu vernehmen, dann gingen die Saaltüren auf, und Sicherheitskräfte eskortierten die Rufer hinaus. Dass es sich dabei um Protestierende der „Letzten Generation Österreich“ handelte, wurde erst hinterher klar, als sie sich auf Twitter zu der Aktion bekannten.

„Jedermann hat Verantwortung. Wir halten der Gesellschaft den Spiegel vor. Sind wir zu bequem, uns zu retten?“

Im Text zum Video heißt es: „Jedermann hat Verantwortung. Wir halten der Gesellschaft den Spiegel vor. Sind wir zu bequem, uns zu retten?“ „Dies ausgerechnet im Theater anzumahnen, wo dieses doch just dieselben Fragen auf der Agenda hat und nichts anderes tut, als uns den Spiegel vorzuhalten, ist nicht wirklich zielführend, findet die SZ. Hier jedenfalls dachte man, der Protest gehöre zur Inszenierung.

Hätte ja auch gepasst. Schließlich spielt die diesjährige „Jedermann“-Version von Regisseur Michael Sturminger mit mahnendem Zeigefinger-Impetus in einer düsteren, von Armut und Klimakatastrophe geprägten Endzeit-Welt. Apokalypse now. Aktivisten inklusive. Ziemlich früh schon lässt Sturminger zwei junge Darsteller in Warnwesten den Bonzen-Bunker Jedermanns mit oranger Farbe besprühen. Sturminger, der das traditionsreiche „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ nun zum siebten Mal in Folge inszenierte und zum dritten Mal neu, strebt diesmal ein Fanal an.

„Dieser Jedermann steht für alle mit Privilegien ausgestatteten Menschen. Er steht für uns. Wir dürfen nicht einfach weitermachen wie bisher.“

Enttäuschung bei der SZ: hohl, plump, fügt sich nicht zusammen

Das ist als Botschaft zwar gut gemeint und auf der Höhe des Zeitgeists. Gut gemacht ist es allerdings nicht, das müsse man in aller Enttäuschung sagen, meint die SZ. Vieles töne hohl, erscheine plump oder füge sich nicht zusammen. So verkörpert Valerie Pachner, die unauffällige neue Buhlschaft, zugleich auch den Tod. Was spektakulärer und vieldeutiger klingt, als es ist.

Der Jedermann von Michael Maertens führt sich als Normalo-Reicher mit filterblasentypischem Weltblick ein und nicht etwa als kapitalistischer Unsympath auf. Entsprechend unbedarft und bräsig wirke dieser Jedermann, auch alt. Alt im Sinne von: gesetzt, festgefahren, ein bisschen tüdelig, wenn er mit hochgeschraubter Stimme lustig sein will und mit seiner Situation kokettiert“, so der Eindruck der SZ.

„Der neue ,Jedermann‘ hat es in sich.“

Die taz hingegen findet: Der neue „Jedermann“ hat es in sich: In Sturmingers dystopischer Inszenierung stehe nur noch die Fassade zu dessen Palast. „Jedermanns“ uniformierte Security kann nicht verhindern, dass ein Trupp der Letzten Generation Farbe an die Fassade sprüht. Wenn dann auch noch aus dem Parkett echte Aktivisten der „Letzten Generation“ dazwischen brüllen, dann passe die Aktion gut ins Stück. Sie blieb aber ohne ernsthafte Auswirkung auf den Verlauf des Abends, hat die taz beobachtet. Es habe keine ernsthafte Irritation im Saal gegeben. Der Kampf der Gesten ist offenbar schon bruchlos zur Geste der Kunst geworden, so das Fazit der taz.