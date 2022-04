Letzte Folge „Corona-Update“ mit Christian Drosten und Sandra Ciesek: Love-Interest, Leuchtfeuer oder Panikmache?

Zwischen Kritik am Macho-(Un)Wesen und dem Werben für Verständnis verortet der Journalist und Buchautor Tobias Haberl sein neues Werk "Der gekränkte Mann". "Ein wenig eine undankbare Position", nennt Haberl im Gespräch mit SWR2 diesen Vermittlungsversuch. Er begründet mit seiner Ansicht, dass die Welt Zeiten entgehengehe, "die wir nur mit Gendersternchen nicht meistern werden."

Sein Ideal des modernen Mannes definiert Haberl als "Amalgam aus traditioneller Männlichkeit und moderner, weicher Männlichkeit". Er weist Vorwürfe zurück, sich den aggressiven, gewalttätigen Mann von gestern zurück zu ersehnen. Es sei nur so, wenn einer der "toxischen Männer" von einst "wie Putin" die Spielregeln breche, dann seien "auf einmal wieder ganz andere Eigenschaften gefragt."

Sein Interesse am Männerbild von heute erklärt Haberl damit, dass er bei seinen Recherchen herausgefunden habe, dass die "alten, weißen Männer" vielfach auch Opfer gewesen seien: "Opfer eines Systems, in das sie hineingeschmissen wurden - die wurden verschlissen in ihren Jobs." Es tue ihm weh, dass man diese Männer von früher mit dem Wissen von heute komplett entwerte.

Festzuhalten ist aus Haberls Sicht der Paradigmenwechsel, der sich in der Gesellschaft im Hinblick auf Männer ergeben habe: "James Bond war früher ein cooler Typ, heute ist er ein Sexist." Er plädiere in seinem Buch für ein wenig mehr Geduld und ein bisschen Verständnis, gerade für ältere Männer. Soweit diese jenseits von 50 oder 60 Jahren seien, könnten sie nicht zu 100 Prozent dem Zeitgeist entsprechen. Insgesamt müssten Männer aber lernen, offener zu werden für den Wandel, für feministische Positionen, für die Bedürfnisse von Minderheiten. Bei der Mischung von traditioneller und moderner Männlichkeit Haberl ist optimistisch: "Ich glaube, da sagt einem das Herz schon, wo die richtige Mischung ist."

Tobias Haberl arbeitet seit 2005 für die Süddeutsche Zeitung und das "SZ-Magazin". Er erhielt 2016 den Theodor-Wolff-Preis. mehr...