Der Vater der Late-Night-Shows: David Letterman wird 75

1982 kam mit der Late Show von David Letterman eine frische, völlig unberechenbare Show ins Fernsehen: Letterman brach mit vielen Traditionen und erreichte bei seinen Fans bald Kultstatus. Mit seinem Haussender NBC brach Letterman später, als er nicht die Nachfolge seines Idols und Mentors Johnny Carson übernehmen durfte. Seiner Show schadete das nicht: Sie endete erst im Jahr 2015 nach über 6.000 Ausgaben.

Aus geplanten 6 Wochen wurden 33 Jahre

40 Jahre ist es her, dass dieser Mann das Fernsehen, nicht nur das amerikanische, mit seiner Late-Night-Show neu erfand. Zwei Jahre zuvor hatte der schlaksige Komiker mit der markanten Zahnlücke bei NBC eine Morning Show an die Wand gefahren – die Late Night Show war seine zweite Chance.

„Da hatten wir also diese Show – und wir haben versucht, alles so ungewöhnlich wie möglich zu machen. Sie sagten: Okay, wir geben dir sechs Wochen. Und am Ende der sechs Wochen sagten sie: Okay, komm zurück und mache noch sechs Wochen.“ erinnert sich Letterman.

Das Setting von Lettermans Show wurde zum Kult, der weltweit kopiert wurde. imago images imago/ZUMA Press

Aus den Wochen wurden 33 Jahre und 6.028 Sendungen – erst bei NBC, später bei CBS, bis Letterman sich im Mai 2015 zum letzten Mal vom Publikum verabschiedete.

Harald Schmidt kopierte Letterman fast 1:1

Da hatte Letterman Dutzende heute allgegenwärtige Show-Rubriken erfunden, 16 Mal den Emmy und zahllose andere Preise gewonnen und ein Genre geprägt, dass schließlich auch in Deutschland einen Nachahmer fand, dem die US-Medien dreistes Kopien vorwarfen:

Vom Vorspann bis zu den Kameraperspektiven sieht das sehr vertraut aus. Von Weitem auch der Talkshow-Gastgeber – bis man von Nahem merkt, das ist nicht Lettermans Lateshow, sondern: „Die Harald Schmidt Show“

Dessen Reaktion: Er schäme sich nicht, denn er habe ja nicht alles geklaut. Und im Übrigen sei der große Unterschied zu Letterman, „dass 90 Prozent meiner Witze nicht funktionieren“, so Harald Schmidt damals. imago images imago images/United Archives

Kein Star war Letterman für einen Gag zu groß

Letterman stieß mit seinen Gags in neue Dimensionen vor: Er ließ einen Affen mit Kamera durchs Studio laufen. Lieferte sich mit Madonna ein legendäres Zoten-Duell, von dem fast nur noch weggebeepte Schimpfwörter erhalten sind. Und wenn sich Stars im Interview zu sehr produzierten, lehnte er sich demonstrativ zurück und las hölzern Fragen ab. Kein Star war zu groß, um sich nicht über ihn lustig zu machen. Nicht mal US-Präsidenten:

„Der lange nationale Albtraum hat ein Ende“, heißt es in der legendären Collage in der letzten Sendung, an deren Ende Barack Obama höchstpersönlich die Pointe setzte. Und Obama war es auch, mit dem Letterman 2018 sein Comeback auf Netflix feierte.

Mit Hipster-Bart aber ohne den Sarkasmus der alten Zeiten plaudert die Talkshow-Legende in Rente mit Gästen, „die man nicht mehr vorstellen muss“ – so Titel und Konzept der Sendung. imago images IMAGO / Everett Collection

König eines ganzen Fernsehgenres

Das waren noch Zeiten, als Letterman Ende der 60er Jahre als Wettermoderator im Lokalfernsehen von Indianapolis seine Gags machte.

„Wir haben eine Sturzflutwarnung. Aber das scheint angesichts dieses Satellitenfotos nicht so wichtig zu sein. Sie werden erkennen, dass wir wieder einmal das Opfer schmutziger Machenschaften der Politik geworden sind. Die hohen Tiere in der Regierung haben die Grenze zwischen Indiana und Ohio entfernt und aus beiden einen einzelnen, riesigen Staat gemacht. Ich persönlich bin dagegen.“

Manchmal erfand er Ortschaften und kündigte Hagelkörner „in der Größe von Dosenschinken“ an. So jemand würde es heute wohl kaum noch vor ein Millionen-Publikum ins nationalen Fernsehen schaffen. Letterman tat es. Und wurde zum Pionier und König eines ganzen Fernsehgenres und zum Held einer Generation von Zuschauern. Heute wird er 75 Jahre alt – und hat einen Wunsch: