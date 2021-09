Lesbische Lebenswelten im Südwesten – Historisches Forschungsprojekt

„Generell kann man sagen, dass die Geschichte von Frauen deutlich schlechter untersucht ist als die von Männern“, sagt Sylvia Paletschek, Historikerin an der Universität Freiburg. Das könne man auch auf die Geschichte von homosexuellen Frauen übertragen. Ein Forschungsprojekt an den Universitäten Freiburg und Heidelberg beschäftigt sich jetzt mit dem Thema „Alleinstehende Frauen, Freundinnen, Frauen liebende Frauen – lesbische Lebenswelten im deutschen Südwesten“.

Auch lesbische Frauen wurden in der NS-Zeit verfolgt

Lesbische Frauen fielen nicht unter den § 175 des Strafgesetzbuches, der nur homosexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe stellte. Dennoch seien lesbische Frauen in der NS-Zeit auch diskriminiert und verfolgt worden. „Unzüchtiges Verhalten oder fehlende Sittlichkeit“ wurde ihnen vorgeworfen und sie wurden als „Asoziale oder Kriminelle“ angeklagt. Das Lesbisch-Sein dieser Frauen habe sich mit NS-typischen Verfolgungskategorien gewissermaßen „verschränkt“, so Historikerin Paletschek. Sie seien von den rassehygienischen, den antisemitischen und den gegen nonkonforme Lebensweisen gerichteten Repressionen betroffen gewesen.

Die Diskriminierung ging nach dem Krieg weiter

Das Pathologisieren und Kriminalisieren lesbischer Lebensweisen habe sich dann in der Nachkriegszeit fortgesetzt, sagt Sylvia Paletschek. Frauen liebende Frauen mussten sich weiter verstecken und es war ruchbar, in einer lesbischen Beziehung zu leben. In einer neuen Studie zum Sorgerechtsentzug habe sich jetzt gezeigt, dass lesbischen Müttern von den Familiengerichten oft das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen wurde. Diese Diskriminierung ließ lesbische Mütter über Jahrzehnte in Angst und Abhängigkeit leben. Die Stigmatisierung sei erst in den 70er Jahren im Zuge der neuen Frauenbewegung aufgebrochen worden, erläutert Sylvia Paletschek.