per Mail teilen

„Wir müssen nüchtern feststellen, dass wir in Deutschland, anders als in vielen anderen europäischen Ländern, im Verlauf der Pandemie sehr hohe Schließzeiten für die Schulen hatten“, sagt Karin Prien, Präsidentin der Kultusministerkonferenz (CDU) in SWR2.

Über 180 Tage waren in Deutschland die Schulen geschlossen. In Frankreich blieben dagegen an nur rund 50 Tagen die Klassenräume leer. Das mache sich deutlich bemerkbar bei der psycho-sozialen Befindlichkeit der deutschen Schülerinnen und Schüler, meint die Politikerin.

Daneben zeigten sich gravierende Lernrückstände. „Wir müssen aus der Pandemie lernen, dass Schulschließungen wegen der hohen Kollateralschäden nur noch als letzte Möglichkeit in Betracht kommen dürfen“, sagt Prien.