175 Jahre deutsche Revolution – Die Fragen von damals sind auch heute aktuell

Die Revolutionen von 1848 in Deutschland, Frankreich und anderswo in Europa waren ein bemerkenswertes internationales Phänomen, aus dem wir heute lernen könnten, sagt die Historikerin Anke John. Denn die Herausforderungen waren damals ähnlich wie heute.

Wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben?

Es habe damals eine regelrechte Revolutionswelle gegeben, die den europäischen Kontinent erfasst hat, sagt Anke John in SWR2 – mit „ähnlichen Herausforderungen“ wie heute. Auch damals ging um die Lösung der sozialen Frage und um die Demokratisierung der politischen Ordnung. Heute wie damals stellten wir uns die Frage, wie wir in einer Nation zusammenleben wollen, so die Professorin der Universität Jena.

„Das sind Herausforderungen, die uns auch wieder beschäftigen“. Auf all diese Fragen, die uns in der Gegenwart im europäischen Kontext wieder beschäftigen lohnt ein Blick in die Geschichte.