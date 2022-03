Leica statt Kalaschnikow – der Fotograf Alexandr Glyadyelov ist Augenzeuge des Kriegs in der Ukraine

Der Fotograf Alexandr Glyadyelov aus Kiew hat schon die post-sowjetischen Kriege in Tschetschenien und Bergkarabach fotografiert – deren Flüchtlinge und die Waisenkinder, die beim Zerfall von Gesellschaften zurückbleiben. Jetzt ist er mit dem Krieg in seiner Heimatstadt konfrontiert. „Ich bleibe in Kiew und dokumentiere mit der Kamera, was geschieht“, sagt er. „Es ist das Beste, was ich für mein Land und meine Stadt tun kann.“

Glyadyelov dokumentierte 2013 die Maidan-Proteste in Kiew - und jetzt den Krieg in seiner Heimatstadt Alexandr Glyadyelov ist Dokumentarfotograf, arbeitet für NGOs wie Ärzte ohne Grenzen und hat den harten Winter der Maidan-Bewegung 2013/2014 aus nächster Nähe fotografiert, als Protestierende in der Ukraine unter anderem die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU sowie die Amtsenthebung des Präsidenten Janukowytsch forderten. Nun ist Glyadyelov mit dem Krieg in seinem Land konfrontiert. Doch während der Angriffe auf seine Heimatstadt Kiew hält er die Stellung vor Ort. Der 65-jährige Fotograf könnte ganz legal das Land verlassen, doch er denkt nicht daran. Stattdessen hilft er dabei, Freunde und Verwandte an einen sicheren Platz auf dem Land unterzubringen. Für ihn sei es das Sinnvollste für sein Land und seine Heimatstadt, fotografisch zu dokumentieren, was dort gerade geschieht, erzählt er am Telefon: „Ich bin zu Hause in meiner Wohnung oben unterm Dach. Das Licht ist aus, ich sitze im Dunkeln. Wenn nötig, kann ich runter gehen, wir haben einen Schutzraum im Keller“. Bilder von Alexandr Glyadyelvo von den Maidan-Protesten in Kiew 2013/2014 Maidan-Proste von 2013/14 fotografiert von Alexandr Glyadyelov - Regierungsgegner an der Barrikaden-Front auf dem Maidan. (Kiew, 19. Februar 2014) Alexandr Glyadyelov Bild in Detailansicht öffnen Streikende Studierende bei Nacht auf dem Euromaidan. (Kiew, November 2013) Alexandr Glyadyelov Bild in Detailansicht öffnen Regierungsgegner hinter einer Barrikade auf neutralem Territorium zu Beginn eines vorübergehenden Waffenstillstands. (Kiew, Hrushevskoho Straße, 21. Januar 2014) Alexandr Glyadyelov Bild in Detailansicht öffnen Die Selbstverteidigung des Maidan schützt Demonstranten in der Nähe des ukrainischen Parlamentsgebäudes. (Kiew, 18. Februar 2014) Alexandr Glyadyelov Bild in Detailansicht öffnen Ein bei einem Zusammenstoß mit der Polizei verwundeter Demonstrant erhält medizinische Hilfe. (Kiew, 18. Februar 2014) Alexandr Glyadyelov Bild in Detailansicht öffnen Ein Protestierender wirft einen Stein mit einer Steinschleuder auf die Polizei. (Kiew, Maidan, 19. Februar 2014) Alexandr Glyadyelov Bild in Detailansicht öffnen Polizist wird von Protestierenden verhaftet. (Kiew, Chreschatyk, 20. Februar 2014) Alexandr Glyadyelov Bild in Detailansicht öffnen Frauen sammeln Steine in Säcken, um sie zu den Barrikaden zu bringen, nachdem sich die Polizei vom Maidan zurückgezogen hat. (Kiew, 20. Februar 2014) Alexandr Glyadyelov Bild in Detailansicht öffnen Ein Bild von Präsident Viktor Janukowitsch, das von Protestierenden in der Grushevskogo Straße an einen Pfahl gebunden wurde. (Kiew, Februar, 2014) Alexandr Glyadyelov Bild in Detailansicht öffnen Die Leica-Kamera von Alexandr Glyadyelov. Sie wurde von Soldaten demoliert, funktioniert aber noch heute. Andreas Langen Bild in Detailansicht öffnen Der Fotograf Alexandr Glyadyelov 2014. Andreas Langen Bild in Detailansicht öffnen Alexandr Glyadyelov bleibt entschlossen, seine Leica anstatt einer Kalaschnikow zu benutzen Glyadyelov berichtet von 15-jährigen Jungen mit Gewehr in der Hand, die ihren Ort verteidigen wollen und von Familienvätern, die in ihren Dörfern als Patrouillengänger der eigenen Bürgerwehr nach russischen Spähtrupps Ausschau halten. Die Einkesselung von Kiew rückt bedrohlich näher. Bereits schwere Geschosse sind in Kiewer Wohnblocks eingeschlagen, der Fernsehturm wurde mit Raketen attackiert. Dennoch bleibt Alexandr Glyadyelov überzeugt dabei, die Leica zu benutzen anstatt einer Kalaschnikow: „Weil ich besser im Fotografieren bin als im Schießen. Doch die Stadt könnte durch Straßenkämpfe verteidigt werden. Aber noch habe ich genügend Filme und zwei Kameras. Ich bleibe beim Fotografieren.“ Auf die Frage, was sich Glyadyelov erhofft, das die Betrachtenden seiner Bilder eines Tages in seinen Fotos finden werden, legt er eine lange Pause ein und antwortet dann: „Emotion, Gefühl – und ansonsten – wer weiß?“