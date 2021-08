Männer sterben häufiger am Coronavirus. Frauen haben in der Pandemie häufiger beruflich zurückgesteckt. Die Krise rückt viele Ungleichgewichte ins Licht. Der Maßstab ist vielfach immer noch der Mann. Bei der Frage, wem Investoren Geld geben, in der Medizin oder bei digitalen Anwendungen. Dabei hätte ein geschlechter-sensibler Blick viele gesundheitliche und wirtschaftliche Vorteile. Wo ändert sich etwas, auch durch die Pandemie? mehr...